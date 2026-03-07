Yeni trafik yasasına yönelik oto aksesuarcı esnafının tepkisi devam ediyor.

Çorum'da da multimedya ve ses sistemi üreticileri bir araya gelerek dükkanlarını kapatmalarına neden olacak bu düzenlemeyi protesto etti.

Yeni düzenlemeye tepki gösteren esnaflar; “Bunun kime ne zararı var” diyerek yeni düzenlemenin sektörü olumsuz etkilediğini ifade etti.

Esnafın eylemine CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız da destek verdi.

Yeni düzenlemenin revize edilmesi gerektiğini belirten Tahtasız; "Neresinden tutarsanız elinde kalan, vatandaşın can ve mal güvenliğinden ziyade cebindekileri soymayı amaçlayan bu kanun yeniden revize edilmelidir. Günümüzde modeli yüksek tüm araçlarda standart olarak bulunan multimedya sistemi, bu sistemi orijinal olarak barındırmayan araçlarda yasak. Gerekçesi trafik güvenliğini tehlikeye sokmak olarak açıklanıyor. Yeni araçta bulunan multimedya ve ses sistemleri trafik güvenliğini tehlikeye sokmuyor ama eski araçlardaki tehlikeli görülüyor? Multimedya ve ses sistemlerinin ithalatı serbest. Bu ürünleri alanlar ve satanlar vergisini ödüyor. Ancak İthalatı serbest olan bu cihazların araçlara takılması yasak. Bu iş üzerine faaliyet gösteren esnaflar iş yapamaz hale geldi. Esnaf soruyor: Biz şimdi ne yapacağız? Aldığımız bu ürünleri nerede kullanacağız? Emeklerimizi, birikimimiz çöpe mi atacağız? Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu? Kanun görüşülürken Meclis’te de uyardık ve karşı çıktık: Sizin amacınız üzüm yemek mi bağcıyı dövmek mi? Sizin amacınız trafik güvenliğini sağlamak mı yoksa faize ödenen paralar nedeniyle vatandaşı haraca bağlamak mı?" ifadelerini kullandı