İskilip Belediyesi, ilçenin tarihi mirasını gün yüzüne çıkarmaya yönelik önemli bir projeyi daha hayata geçiriyor.

Belediye Başkanı İsmail Çizikci, Semerciler Arastası’nda bulunan 7 dükkânın restorasyon çalışmalarına başlandığını açıkladı.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’na sunulan proje kapsamında yürütülen çalışma ile tarihi dükkânlar restore edilerek “Meslekler Müzesi”ne dönüştürülecek.

Proje kapsamında semercilik, saraçlık, yazma baskı işlemeciliği, sallilik, oymacılık, mutaflık ve çarıkçılık gibi bölgenin köklü meslekleri bu alanda yaşatılacak.

Başkan Çizikci, Kral Kaya Mezarları çevresinde yürütülen cephe sağlıklaştırma çalışmalarıyla birlikte bölgenin bütüncül bir yaklaşımla ele alındığını belirterek, tarihi dokunun ortaya çıkarılmasıyla ziyaretçilere geçmişi yakından tanıma imkânı sunacak önemli bir turizm ve gezi rotasının oluşacağını ifade etti.

İskilip’in kültürel değerlerini korumayı ve tanıtmayı hedeflediklerini vurgulayan Çizikci, çalışmalar tamamlandığında bölgenin yerli ve yabancı ziyaretçiler için güçlü bir cazibe merkezi haline geleceğini söyledi.

Belediye olarak amaçlarının, kentin tarihi ve kültürel zenginliklerini koruyarak turizm potansiyelini artıran bir turizm hattı oluşturmak olduğunu dile getirdi.