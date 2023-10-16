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Silmkent TOKİ konutları anahtar teslim törenine CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ile Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın arasında yaşanan gerilim damga vurdu.

İlk önce bir konuşma yapan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız'ı, fitne ve fesat çıkarmakla suçlarken, Tahtasız yaptığı konuşmadan dolayı Aşgın'ı kınadı.

İşte o konuşmalar;

BELEDİYE BAŞKANI HALİL İBRAHİM AŞGIN

"Devletlerin zor zamanları vardır. İnsan hayatında olduğu gibi devletlerin hayatlarında da düz bir çizgi yoktur. İnişler ve çıkışlar vardır. 2.5 yıl pandemiyle mücadele ettik. Ardından büyük bir deprem yaşadık. Bunu şunun için anlatıyorum;

"Zor zamanlarda birlik ve beraberlik olur, siyaset olmaz. Siyaset bir kenara bırakılır. Bu yapılan güzelliklere kimsenin halal getirmesine müsade etmemiz lazım. Geç olur, güç olur ama mutlaka olur bizim için önemli olan bayrağımızın dalgalanması, ezanlarımızın minarelerde okunması, devletimizin bekası. Çok ayıp bir şeydir siyaset yapmak böyle zor ve sıkıntılı günlerde. Şu an İsrail'de İsrailliler Netanyahu'nun etrafında toplanıyor, gavur böyle yapıyor. Niye biz zor zamanlarda birlik olamıyoruz. Onu kışkırt, bunu kışkırtarak siyaset olmaz. 6 Şubat'ta büyük bir deprem yaşadık. Daha üzerinde 6 ay bile geçmemiş. 11 tane ilimiz yerle bir olmuş. 50 bin tane şehit vermişiz. Cenazelerimizi kaldırmışız, acımız var daha cenaze kalkarken siyaset peşinde koşmak bu bize yakışmaz. Bu yeryüzünün en yüce milletimize yakışmaz. Allah Recep Tayyip Erdoğan'dan razı olsun. Eğer onun liderliği olmasa, dirayeti olmasa şu an bu törenleri kimse yapamaz. Amerika eğer pandemiden sonra deprem yaşasaydı böyle bir açılış olmazdı. 1 yıl sonra olsun yeterki bayrağımız dalgalansın, yeter ki devletimizin yürüyüşü devam etsin emeklilerimiz böyle düşünmezmi. Burası siyaset meydanı değil, burası icraat meydanı. Mağdur edebiyatı yapmaya gerek yok. Evet emeklilerimiz sıkıntı da mı? Bunu biliyoruz. Zaten her gün emeklilerimizle beraberimiz. Emeklilerimizle biz dertlenmiyoruz da başkaları dertleniyor öyle mi? Tayyip Erdoğan'ın tek derdi milleti, tek derdi devleti. Bunların hepsi yapılır. Dolayısıyla aranıza kimsenin girmesin müsade etmeyin. Milletimizle, emeklilerimizle, Recep Tayyip Erdoğan'la, Halil İbrahim Aşgın'la fitnenin, fesadın girmesine müsade etmeyin. Yaparsa AK Parti yapar, Recep Tayyip Erdoğan yapar. Gerisi ancak boş laf yapar. Boş laflara itibar etmeyin."

CHP ÇORUM MİLLETVEKİLİ MEHMET TAHTASIZ

Tahtasız; "Buradan belediye başkanına sesleniyorum fitne fesat yapan kendisidir. Söz namustur sayın başkan, verdiğiniz sözleri yerine getireceksiniz. Burada 2018 yılında temel atmaya geldik, ne dediniz ‘Hayırlı olsun, yaparsa AK Parti yapar. 2021’de bitecek.’ Bitti mi? Yalan çıktı. 2022’de bitti mi yok. 2023’te ne dedi Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Emekliler Derneği’nde ‘Ben TOKİ başkanıyla görüştüm 1 Temmuz’da bitecek hayırlı olsun.” Yalan çıkmadı mı? Sonra AK Parti İl Başkanı Murat Günay, ‘45 gün sonra teslim edilecek’ dedi bitti mi bitmedi. Yapamayacağınız işlerin sözünü vermeyin. Evet burayı yapanlardan Allah razı olsun. Fitneci fesatçı kendisidir, aynaya bakacak. Artı buradaki vatandaşlar beni defalarca aradı, ben buranın bitmesi için Çorum halkı için çalışanlara teşekkür ediyorum. Evet belediye başkanına da teşekkür edecektim ama babanın parasını harcamıyorsun, 360 bin Çorumlunun ben de dahil hepimizden alınan vergilerden oluşan bütçeyle bu asfaltı döküyorsun. Bugün ben burada böyle bir konuşma yapmayacaktım. Emeklilerimizle TOKİ mağdurlarımızla beraber uğraştık. Ben Çorum’un oylarıyla seçilmiş Çorum’un öz evladı Mehmet Tahtasızım, CHP rozetimi çıkarttım her gittiğim yerde Çorum milletvekiliyim diyorum. Eğer siz burayı daha önce teslim etseydiniz emekliyi nasıl ayırdınız çalışan emekliye 5 bin ikramiye yok dediniz, çalışan emeklinin karnı doysa o da senin gavur lafına katılmıyorum. Oda Avrupa’daki insanlar gibi yaradılanı yaratandan ötürü severim diyorsun ama Alllah’ın yarattığına gavur diyorsun. Bir belediye başkanına yakışıyor mu? Aynı konuşmayı seçim akşamı da yaptın, yanlış yaptın başkan sen Çorum’un şehrieminisin herkes senden bunu bekliyor ama sen geldin burada siyaset yaptın, siyaset. Yapmayacaksın siyaset, fitne fesat yapan da sensin, bu konuşmayı yaptığın için seni kınıyorum. Ben Çorum’un ne kadar yarım projesi varsa bunu dile getirmekle mükellefim. 2023 yılında Çorum’a acemi birliği gelecek dediniz mi demediniz mi? Polis Moral Eğitim Merkezi’ni getireceğiz demediniz mi? 2023’te bu memlekete hızlı tren gelecek dediniz mi demediniz mi? 2021’de eski devlet hastanesini açacağız demediniz mi? Daha sayayım mı? Bahçelievler karakolunun yıkıldığı yer yapıldı mı? Ben buraya fitne fesat dağıtmaya gelmedim. Burada en az 20 mağdur var bugün beni arayan. Ben halkımıza söz verdim, eviniz teslim olurken de yanınızda olacağım diye bugün bu sevinci paylaşmaya geldim. Bugün TOKi mağdurları var ve bu mağdurların arasında hayatını kaybedenler var arkadaşlar. Bak il başkanı ne güzel konuştu, il genel meclis başkanı ne güzel konuştu. Sen de belediye başkanı olarak usturuplu konuşsan ben de çıkıp teşekkür etsem “Gecikti ama ne güzel evlerinize kavuştunuz” desem ne olurdu?

Bana bu halk muhalefet görevi vermiş ben de bunu layıkıyla yapacağım. Söz verdiğiniz her konunun takipçisi olacağım, öyle yok kurdele kesip vatandaşı kandırmak. Öyle bir şey yok başkan, bir daha sözlerinize dikkat edin lütfen. Ben Çorum’un milletvekiliyim ben ne fitneciyim ne fesatım, kim bu memlekete bir çivi çakıyorsa Allah razı olsun. Kim benim kutsalıma, bayrağıma, kahraman polisime, askerime kurşun sıkarsa Allah belasını versin. Sadece vatansever siz değilsiniz bu memleketi yüzde 50 yüzde 50 böldünüz ayıp ya.Bu konuşmayı yapmak istemezdim, belediye başkanına cevabımdır. Kendisini belediye başkanlığı yapmaya davet ediyorum, siyaseti burada il başkanı ve milletvekili var onlara bırakmasını tavsiye ediyorum.