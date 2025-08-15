Çorum Belediyesi, semt pazarlarında sağlanan düzenin devamlılığı ve vatandaş memnuniyetinin artırılması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, geçtiğimiz aylarda semt pazarlarına yaptığı ziyaretler sonrasında sağlanan düzenin son günlerde bozulmaya başladığını ve vatandaş şikâyetlerinin tekrar artış gösterdiğini belirterek, pazarlarda yaşanan olumsuzluklara karşı net konuştu. Başkan Aşgın, “Hile yapanın pazarlarımızda yeri yok.” diyerek işine hile katan esnafa uyarıda bulundu.

Esnaf temsilcileriyle toplantı

Çözüm odaklı bir yaklaşım benimseyen Başkan Aşgın, Sebzeciler ve Pazarcılar Odası ile Sebze Meyve Hali Komisyoncuları ve Tüccarlar Derneği temsilcileriyle bir araya gelerek sorunları masaya yatırdı. Toplantıda özellikle vatandaşları yanıltan uygulamalara karşı ortak hareket etme kararı alındığını açıkladı.

“Bu, Son Uyarımız”

Toplantı sonrası açıklama yapan Başkan Aşgın, Çorum’daki esnafın büyük bir kısmının işini dürüstlükle yaptığını vurgulayarak, “Dürüstçe çalışan esnafımız başımızın tacıdır ve her zaman onların yanındayız. Ancak azınlıkta da olsa vatandaşın güvenini kötüye kullananlara karşı artık çok daha kararlıyız. Bu, onlar için son uyarımızdır. Kim olursa olsun, halkı aldatanların pazarlarımızda yeri olmayacak. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla alışveriş yapacak. Bu sorun Çorum’da tarihe karışacak.” dedi.