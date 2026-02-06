Çorum Belediye Meclisinin şubat ayı toplantısı dün yapıldı. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın yurt dışında olması nedeniyle Meclis Başkan Vekili Lemzi Çöplü’nün başkanlığında yapılan toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Toplantının ilk gündem maddesinin görüşülmesi sırasında gergin anlar yaşandı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a 2026 yılı için 690 milyon liraya kadar borçlanma yetkisinin talep edildiği gündem maddesinin görüşülmesi esnafında tansiyon yükseldi.

CHP’li Belediye Meclisi üyesi Nazik Bulut gündem maddesi üzerine yaptığı konuşmada, borçlanması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildikten sonra görüşülmesi gerektiğini belirtti.

Plan ve Bütçe Komisyonunun AK Partili üyesi Mustafa Gökgöz ise borçlanma ile ilgili konunun 2026 yılı bütçesi içinde yer aldığını ve komisyonun sanki bundan haberinin olmadığı gibi algı oluşturulduğunu belirterek Nazik Bulut’a tepki gösterdi.

Konuya CHP Grup Başkan Vekili Tuncay Yılmaz’ında dahil olması ile birlikte Mustafa Gökgöz ile Tuncay Yılmaz arasında tansiyon yükseldi.

Gökgöz’ün, kullandığı kelimeler nedeniyle Tuncay Yılmaz ve CHP Grubundan özür dilmesi ile tartışma sona erdi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a borçlanma yetkisinin talep edildiği gündem maddesi oy çokluğu ile kabul edildi.