Çorum Emek ve Demokrasi Platformu tarafından "Türkiye Nereye Gidiyor?" konulu panel gerçekleştirilecek.

7 Şubat Cumartesi günü saat 14.00'te Çorum Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilecek panelle ilgili gazetemizi ziyaret eden Çorum Emek ve Demokrasi Platformu Sözcüsü Av Ahmet Özdel ve Eğitim Sen Çorum Örgütlenme Sekreteri Yusuf Muratoğlu panele tüm Çorum halkını davet etti.

Panele, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ile Emek Partisi Milletvekili İskender Bayhan konuşmacı olarak katılacak.

Panelde güncel siyasal gelişmelerin yanı sıra toplumsal meselelerin de ele alınacağı belirtildi.



