2024 yılı ihracat rakamları açıklandı.

Üretimde ve ihracatta büyük bir başarıya imza atan Çorum, birçok büyük şehri geride bırakarak bölgede birinci, Türkiye genelinde ise en çok ihracat yapan 14’üncü il oldu.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın 2024 yılında ihracatını yüzde 95,3 artırarak rekor kıran Çorumlu sanayici ve iş adamlarını tebrik etti.

Başkan Aşgın, Çorum’un ülkenin ihracatına ve istihdamına önemli katkılar sağlayan bir il olduğuna dikkat çekerek, şöyle dedi:

“Sanayide ve üretimde ülkemizin parlayan yıldızı olmaya devam ediyoruz. 2024 yılı ihracat rakamlarına göre bu başarımızı bir kez daha perçinlemiş olduk Çorum 2024 yılında bir önceki yıla göre %95,3 artış sağlayarak toplam 4,3 milyar dolar ihracatla bölgemizde birinci, 81 il içerisinde 14’üncü sırada yer almıştır. Üreten, ülkemize katma değer ve istihdam sağlayan sanayici ve iş adamlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Bu başarıdan dolayı şehrimizin değerli sanayici ve iş adamlarını kutluyorum” dedi.