Önümüzdeki hafta içinde Yozgat’ta yapılacak U 14 grup birinciliğinde ilimizi temsil edecek olan Vefaspor antrenmanını Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın Ak Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz ile birlikte ziyaret etti.

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı ile Nazmi Avluca sahasında yapılan antrenmanı ziyaret eden Aşgın ve Alagöz, burda takım antrenörü Buğra Erdoğan’dan çalışmalar ve grup müsabakaları hakkında bilgiler aldılar.

Buğra Erdoğan, Çorum’u en güzel şekilde temsil etmek için yoğun bir çalışma içinde olduklarını belirterek ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür etti.

Aşgın ve Alagöz ziyaret sonunda Vefaspor takımını Yozgat’ta başarılar dilediler ve sporculara tatlı ikram ettiler. Son bölümde ise Aşgın ve Alagöz penaltı denemesi yaptılar.