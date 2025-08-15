Atıcılık Federasyonu Başkanı Murat Kocakaya Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı makamında ziyaret etti.

Federasyon Başkanı Kocakaya ile birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Nadir Solak ile Atıcılık İl Temsilcisi Fikret Sin Belediye Başkanı Aşgın’ı ziyaret ettiler.

Ziyaret sırasında Çorum’a kazandırılması planlanan modern Atış Poligonu ile ilgili görüş alış verişinde bulunuldu. Belediye Başkanı Aşgın, Çorum’u spor kenti yapma hedefi ile çalıştıklarını ve bu anlamda Atıcılık Tesisisinde artık bir ihtiyaç olduğunu belirterek yapımı için ellerinden gelen desteği vereceklerini söyledi.

Federasyon Başkanı Murat Kocakaya da Çorum’un modern bir atış poligonuna kavuşması ve Olimpiyat için yetişecek sporcular çıkması için bu iş birliğinin önemine dikkat çekti ve Aşgın’a teşekkür etti.