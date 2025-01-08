Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Delice-Çorum hızlı tren ihalesinin ardından CHP’liler tarafından yapılan eleştirilere tepki gösterdi.

Belediye Meclisinin 2025 yılının ilk toplantısında konuşan Başkan Aşgın, CHP’lilerin ihale sürecini gün gün takip ettiklerini ancak ihalenin yapıldığı gün sus-pus olduklarını belirterek, “Ondan sonrada normalde bir ihalenin yapılmasına karşı değiliz, usulüne karşıyız diyorlar. Hiç acaba başka hızlı tren ihalelerinde uygulanan yöntemle Çorum için uygulanan yöntem farklı mı aynı mı? Aynıysa o zaman siz ihalenin sürecine değil bal gibi de Çorum’a hızlı trenin hattının yapılmasına karşınız. Bunu açık yüreklilikle ifade edeyim. CHP’ye yakın medya hızlı tren ihalesi haberini alaycı bir şekilde tüm Çorumluların onurunu kırıcı şevkini azaltıcı bir üslupla vermiştir. CHP’liler daha öncede Sungurlu’ya yapılan barut fabrikasına karşı çıkmıştı. Dolayısıyla laf ebeliğine gerek yok. CHP her zaman olduğu gibi bu milletin ve bu şehrin lehine olan bu projeye de karşıdır. Hızlı tren ihalesinde emeği geçen kim varsa teşekkür ediyoruz” dedi.