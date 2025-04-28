Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın. Kocaeli’nde yapılan Çocuklar Karate Türkiye Şampiyonasında madalya kazanan sporcuları kabul etti ve hediyelerini verdi.

10-13 Nisan tarihleri arasında Kocaeli’nde yapılan 72 ilden Türkiye Şampiyonasında Çorum Belediyespor kulübü sporcularından 40 kiloda Begüm Akpınar altın, 30 kiloda Elif Gökçe Beşikçi, 50 kiloda Buğra Özeker, 35 kiloda Hatice Sena Çolak üçüncü olarak bronz madalya kazanmıştı.

Antrenörleri Samet Türe ile birlikte Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı ziyaret eden Karatecileri Belediye Başkan Yardımcısı ve Çorum Belediyespor Başkanı İsmail Yağbat ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Nadir Solak da katıldı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, spor şehri yapmak için çalıştıkları Çorum’un sportif alandaki bu başarılarının bu hedefe ulaşmak için çok önemli olduğunu belirterek Karate branşında bu başarıda emeği bulunan antrenör ve sporcuları tebrik etti.

Aşgın katılacakları Balkan Şampiyonasında sporculara başarılar diledi ve ziyaret sonunda sporcuları başarılarından dolayı ödüllendirdi.