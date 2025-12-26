Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, şehir merkezindeki nüfusun doğru ve sağlıklı bir şekilde tespit edilebilmesi amacıyla vatandaşlara çağrıda bulunarak, fiilen şehir merkezinde yaşayanların ikametgâh adreslerini Çorum merkezine taşımalarını istedi.

Şehrin altyapı yatırımları, sosyal hizmetleri ve şehir planlamasının daha etkin ve verimli yürütülebilmesi için nüfus verilerinin büyük önem taşıdığına dikkat çeken Başkan Aşgın, doğru nüfus kayıtlarının Çorum’un gelişimine ve kamu kaynaklarının adil dağılımına doğrudan katkı sağlayacağını vurguladı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Aşgın, şu ifadelere yer verdi:

“Çorum şehir merkezinde yaşamını sürdürdüğü hâlde resmi ikametgâh adresi köylerde ya da ilçelerde görünen tüm hemşehrilerimizi bu konuda duyarlılık göstermeye davet ediyorum.

Şehrimizin gelişimi, merkezi idareden alacağımız paylar ve belediye hizmetlerimizin daha güçlü hâle gelmesi açısından nüfusun gerçek rakamlarla kayıtlara geçmesi son derece önemlidir. Günlük hayatını Çorum merkezde sürdüren ancak ikametgâhı farklı bir yerde bulunan her vatandaşımız, şehrimizin hak ettiği hizmetlere ulaşmasında kilit bir rol oynamaktadır.

Bu vesileyle önemli bir hususun da altını çizmek istiyorum. Belediyecilik hizmetlerinin etkin, adil ve sürdürülebilir bir şekilde yürütülebilmesi için, vatandaşlarımızın fiilen yaşadıkları yer ile ikametgâh bilgilerinin uyumlu olması büyük önem taşımaktadır. Farklı gerekçelerle ikametgâh bilgisinin fiilen yaşanılan yer dışında gösterilmesi, kamu kaynaklarının planlanması ve adil dağılımı açısından çeşitli aksaklıklara yol açabilmektedir. Bu durum yalnızca hukuki bir çerçevede değil, aynı zamanda toplumsal sorumluluk ve kul hakkı bağlamında da ele alınmalıdır.

Nüfusumuz ne kadar doğru yansıtılırsa, şehrimize ayrılan kaynaklar da o ölçüde artacak; bizler de belediye olarak sizlere daha kaliteli, daha kapsamlı ve daha güçlü hizmetler sunabileceğiz. Toplumun tüm kesimlerinin ortak yararı ve hizmetlerin hakkaniyetli şekilde sunulabilmesi adına ikametgâh adreslerinizi fiilen yaşadığınız Çorum şehir merkezine taşımanızı özellikle rica ediyorum.”

Başkan Aşgın, ikametgâh adresi güncelleme işlemlerinin 31 Aralık 2025 tarihine kadar nüfus müdürlükleri aracılığıyla veya e-Devlet üzerinden kolaylıkla yapılabileceğini hatırlatarak, “Birlikte yaşadığımız bu güzel şehri hep beraber daha ileriye taşıyalım.” ifadelerini kullandı.