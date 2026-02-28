Türkiye Kızılay Derneği Sungurlu Şubesi Ramazan yardımlarına aralıksız devam ediyor.

Genel Merkez'den gelen yardımlara, yerel bağışlar da ekleniyor.

Arca’nın ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere bağışladığı 400 gıda kolisi, Kızılay Sungurlu Şubesi aracılığı ile yerlerine ulaştırılıyor. Ayrıca hayır sahiplerinin zekatları ve günlük pideleri yerlerine ulaştırılıyor.

Türkiye Kızılay Derneği Sungurlu Şube Başkanı Kerim Mandıralıoğlu, veren el ile alan eli buluşturmaya, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu güçlendirmeye devam edeceklerini belirtti.