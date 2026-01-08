Yeniden Refah Partisi Kocaeli Milletvekili hemşehrimiz Mehmet Aşıla, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde emekli maaş zamları ve en düşük emekli maaşı hakkında konuştu.

Aşıla “En düşük emekli aylığı asgari ücrete, asgari ücrette en azından yoksulluk sınırının yarısına eşitlenmeli.” dedi.

ASGARİ ÜCRET SEVİYESİNE ÇEKİLMESİ GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda, hem Yeniden Refah Partisi (YRP) Kocaeli Milletvekili Mehmet Aşıla konuştu. Gündeminde emekli maaşlarına gelen zam ve en düşük emeli maaşı olan Milletvekili Aşıla, emekli maaşlarının açlık sınırının altında kaldığını hatırlattı.

Aşıla, en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çekilmesi gerektiğini ifade ederken asgari ücretin en azından yoksulluk sınırının yarısı seviyesine çekilmesi gerektiğini söyledi. Mehmet Aşıla, prim ödemeleri ve çalışma sürelerinin de emeklilikte dikkate alınması gerektiğinin de altını çizdi.

18 BİN 938 TL MAAŞLA 1 AYI NASIL GEÇİREBİLECEK ALLAH’A AŞKINA

Aşıla, konuşmasında “Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK var, huzur var. Memur ve memur emeklisine yüzde 18,61, SGK emeklisine yüzde 12,19 zam. Açlık sınırının 30 bin TL’yi aştığı, yoksulluk sınırının da 98 bin TL olduğu bir ülkede emekli vatandaşlarımız 18 bin 938 TL maaşla 1 ayı nasıl geçirebilecek Allah aşkına. Bu nasıl bir vicdan, bu nasıl bir adalet? Patronlara milyarlarca dolar vergi indirimi yaparken kaynak var. İşçinin, memurun, emeklinin maaşına gelince para yok. Bu böyle gitmez! Artık iş başa düştü, biz bu ülkede önce imtiyazlılar anlayışı yerine önce millet anlayışını bir an evvel hâkim kılacağız.

PRİMLERİN VE ÇALIŞMA SÜRELERİNİN DİKKATE ALINMAMASI EMEK GASPI

Milyonlarca emeklimiz açlık sınırının altında bir yaşama mahkûm edilmiştir. En düşük emekli aylığı asgari ücrete, asgari ücrette en azından yoksulluk sınırının yarısına eşitlenmelidir. Diğer tüm emekli aylıkları, prim ödemeleri ve çalışma süreleri de dikkate alınarak adaletle yeniden düzenlenmelidir. Ödenen primlerin ve çalışma sürelerinin dikkate alınmaması emek gaspı, hak gaspı ve zulümdür. Sefalette eşitlik de adalet değildi. Emek ve hak gaspı bir an evvel sona erdirilmelidir.” ifadelerini kullandı.