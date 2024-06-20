Emekli taksici esnafı Asım Yaşar (78) vefat etti.
Uzun yıllar taksicilik yaptıktan sonra emekli olan Asım Yaşar, tedavi gördüğü hastanede Arefe günü hayatını kaybetti.
Çorum Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü personeli Hüseyin Yaşar ile Makbule, Sema ve Sevdiye’nin babaları Asım Yaşar’ın cenazesi Kurban Bayramının ilk günü Alören Köyü Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.
HAKİMİYET, merhuma Allah’tan rahmet ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.
Editör: Fatih Akbaş