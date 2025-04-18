Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF), öğrencileri sevindirmeye ve onları spora teşvik etmeye devam ediyor.

ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya tarafından temin edilen formaları son olarak Oğuzlar İlçe okullarına dağıttı.

ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, amaçlarının spor malzemelerine erişemeyen öğrencilere katkıda bulunmak ve en önemlisi onları kötü alışkanlıklardan uzak tutarak spora teşvik etmek olduğunu söyledi.

ASKF Başkanı Arıcı, Osmancık ve Bayat’ın ardından Oğuzlar ilçesindeki Kayı İlköğretim Okulu öğrencilerine spor malzemesi yardımında bulundu.

Başkan Arıcı, malzemelerin temini için Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya’ya teşekkür ederken, “Öğrencilere Çorum Milletvekilimiz Sayın Oğuzhan Kaya'nın destekleri ile söz verdiğimiz formaları teslim ettik. Amacımız, gençlere hem sporu sevdirmek hem de kötü alışkanlıklardan ve sokaktaki kötülüklerden uzak durmalarına vesile olmaktır. Çocuklarımızın yüzünün gülmesi dünyada birçok şeye bedel. Çocuk gülerse dünya güler” dedi.