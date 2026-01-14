Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, düzenlediği basın toplantısında Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) tarafından yapılan köyler arası dostluk, kardeşlik futbol turnuvasına katılan bazı sporcuların kendilerinden habersiz AK Parti’ye üye yapıldıklarını belirtti.

Köyler arası dostluk, kardeşlik futbol turnuvası adı altında 48 takım ve her takımda 15 kişi olmak üzere 720 sporcunun katılımı ile Çorum’da turnuva düzenlendiğini ve bu organizasyonun ASKF tarafından yapıldığını kaydeden Av. Dinçer Solmaz, “Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı 27 Nisan 2025 tarihinde İskilip Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne atanmıştır. Bu atama tesadüf müdür? Yoksa biraz sonra açıklayacağım olayların bir alt yapısı veya diyeti midir? Bu turnuva sırasında öğrenmiş bulunmaktayız ki bu turnuvaya kayıt yaptıran birçok sporcu kardeşimiz kendi bilgileri ve imzaları olmaksızın AKP’ye üye yapıldığını öğrenmişlerdir. Bu durum Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun gereği bilgilerin kişilerin rızası olmaksızın resmi veya özel kurumlarla paylaşılması yasağı yani kanuna muhalefet suçu teşkil ettiği açıktır. Ayrıca siyasi partiler kanunu gereği üye yazımlarıyla ilgili madde gereğince evrakta sahtecilik suçu oluştuğu sabittir. Buradan Çorum Cumhuriyet Başsavcılığımıza sesleniyorum. Geçtiğimiz haftalarda bir esnafımız yaşadığı geçim sıkıntısıyla emekli maaşlarıyla ilgili sosyal medya üzerinden bir video çekmek suretiyle paylaşım yapmasını resen soruşturma açmak suretiyle işlem yaparken yukarıda bahsettiğim resmi suçları işleyen kuruluşlarla ilgili herhangi bir işlem yapıp yapmayacağınızı merak ediyorum” dedi.

AK Parti’nin 5 Ocak 2026 tarihinde övünerek yaptığı açıklamada üye sayısını 93989’a çıkardığını belirttiğini dile getiren Solmaz, “Buradan tüm Çorumlu hemşehrilerime sesleniyorum. Lütfen e-Devletinizden iradeniz dışında herhangi bir partiye üye olup olmadığınızı kontrol edin. Hatta tavsiyem üzerinize kayıtlı araç, mal varlığı gibi kayıtlarınızı da kontrol edin. Çünkü bir sabah uyandığınızda haberiniz olmadan AKP’ye üye olduğunuzu, bilginiz dışında hakkınızda başka işlemler yapıldığına şahit olma riskinizi hatırlatmakta fayda görüyorum. Bir sözüm de açıkladığı üye sayısıyla övünen AKP yönetimine. Bu üyelerin sayısının ne şekilde arttığı, iktidar olanaklarının ne şekilde suistimalle kullanıldığı ortamda kendinizi başarılı, milleti de kandırdığınızla övünebilirsiniz. Biz her zaman olduğu gibi bugün de açlık sınırının altında yaşamaya mahkum ettiğiniz emeklimizin, asgari ücretlimizin ve her sektörde sorun yaşattığınız halkımızın yanında olmaya, onların menfaatlerini korumaya ve mücadelelerini vermeye, sesleri olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

CHP’Lİ ŞENOL ÖNCÜL AK PARTİ’YE GEÇECEK Mİ?

Basın mensuplarının CHP’li Aşdağul Belediye Başkanı Şenol Öncül, AK Parti’ye geçeceği ile ilgili sorularına cevap veren Solmaz, “Konu şu an spekülasyon bir haberdir. Belediye başkanımızla görüştük. Şuan böyle bir durum mevzu değil” ifadelerini kullandı.

Dönemin belediye başkanı Dursun Uzunca’nın Aşdağul Belediyesini 2019’da AK Partiden seçilen belediye başkanına kasada 70 bin dolarla devrettiğini belirten Solmaz, “O dönemde belediyenin hiçbir borcu olmadığı gibi kasasında da bugün ki kurla 70 bin dolar para vardı. Biz AKP’den devraldığımız ise 500 bin dolar borcu vardı. Bunu da kamuoyunun takdirine sunuyorum” ifadelerini kullandı.

