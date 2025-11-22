Çorum Gençlikspor Masa Tenisi takımı antrenör ve sporcuları Spor Hizmetleri Müdürü ve Kulüp Başkanı Feyyaz Velidedeoğlu’nu ziyaret etti.

Masa Tenisi antrenörleri Mesut Kuşgöz ve sporcular yıldızlar ve küçükler kategorilerinde kazandıkları kupaları Kulüp Başkanı Feyyaz Velidedeoğlu’na götürdüler.

Kulüp Başkanı Feyyaz Velidedeoğlu masa tenisinde yıldızlar ve küçüklerde kazandıkları başarılar ile kendilerini gururlandıran antrenör ve sporcuları tebrik etti. Velidedeoğlu ‘Gençlik Spor Kulübü olarak altyapı faaliyetlerine her zaman büyük önem veriyor, sporcularımızın gelişimi için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. Bu yolda, elimizden gelen her türlü desteği vermekten hiçbir zaman geri durmuyoruz.

Başarılarıyla yüzümüzü güldüren tüm sporcularımızı ve onları büyük özveriyle yetiştiren değerli antrenörlerimizi yürekten tebrik ediyor, kendilerine bundan sonraki müsabakalarda da nice başarılar diliyoruz.