Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Yönetimi Çorum Hakemlerinin antrenmanını ziyaret ederek başarılar diledi ve tatlı ikram ettiler.

Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı ve Yönetim Kurulu üyeleri Necat Yazıcı, Hilal Kiraz, Ömer Faruk Yetim, Mustafa Yüksel, Cumhur Sevinç, Osman Pehlivan, Mehmet Akif Akyol, Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan ile birlikte İtfaiye sahasında antrenman yapan futbol hakemlerini ziyaret ettiler.

Ziyaret sırasında İl Hakem Kurulu Başkanı Mahmut Selçok ve Kurul üyeleri ile hakem camiası hakkında sohbet eden ASKF Başkanı Ferhat Arıcı ve Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan zorlu 1. AmatörKüme maçları öncesinde hakemlere başarı dilediler.

Bu konuşmalarda Arıcı ve Ayan hakemlerden yedek kulübeleri ile karşılıklı iyi diyalog içerisinde olmasının önemini belirterek bu konuda her iki taraftan da karşılıklı anlayış istediler.

ASKF antrenman sonunda futbol hakemlerine tatlı ikramında bulundu.