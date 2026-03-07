Çorum İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı izleme ve değerlendirme ekipleri, Bayat ve İskilip ilçelerinde faaliyet gösteren Aile Sağlığı Merkezleri (ASM) ile bu merkezlerde hizmet sunan Aile Hekimliği Birimlerine yönelik kapsamlı denetim ve yerinde değerlendirme ziyaretleri gerçekleştirdi.

Denetimler kapsamında ayrıca ilçe Toplum Sağlığı Merkezleri de ziyaret edilerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alındı.

Bayat ilçesinde yapımı devam eden Toplum Sağlığı Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi ve Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu inşaatında da incelemelerde bulunuldu.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde, birinci basamak sağlık hizmetlerinin etkinliği, sunulan hizmetlerin mevzuata uygunluğu ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla birçok başlık detaylı şekilde değerlendirildi. Denetim ekipleri, aile sağlığı merkezlerinin fiziki şartları, hasta kayıt sistemleri, hizmet sunum süreçleri ve koruyucu sağlık hizmetlerinin yürütülme durumunu yerinde inceledi.

Birinci basamak sağlık hizmetleri; toplum sağlığının korunması, hastalıkların erken teşhisi ve önlenmesi açısından sağlık sisteminin en önemli basamaklarından biri olarak öne çıkıyor. Aile hekimliği sistemi kapsamında vatandaşlara koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici sağlık hizmetleri bütüncül bir yaklaşımla sunuluyor.

Değerlendirmelerde özellikle; bebek, çocuk, gebe ve lohusa izlemleri, bağışıklama hizmetleri ve aşı uygulamaları, kanser tarama programları, kronik hastalıkların takibi ve yönetimi, akılcı ilaç kullanımı uygulamaları, sağlıklı yaşam danışmanlığı ve sağlık eğitimi faaliyetleri, bulaşıcı hastalıkların sürveyansı ve bildirim süreçleri, soğuk zincir uygulamaları ile aşı saklama koşulları ve elektronik kayıt sistemlerinin kullanımı gibi başlıklar detaylı şekilde incelendi.

İzleme ve değerlendirme ekipleri, ziyaretler sırasında aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarıyla da bir araya gelerek sahada karşılaşılan durumlar, hizmet sunumunda yaşanan ihtiyaçlar ve çözüm önerileri hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Gerçekleştirilen ziyaretlerin hizmet kalitesinin artırılması, uygulama birliğinin sağlanması ve sağlık hizmetlerinin daha etkin yürütülmesine katkı sağlamasının hedeflendiğini belirtildi.

İl genelinde birinci basamak sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi ve hizmet standartlarının geliştirilmesi amacıyla denetim ve değerlendirme faaliyetlerinin düzenli olarak sürdürüleceği ifade edildi.