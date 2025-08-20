Arca Çorum FK’da bu sezon beşinci yılını dolduran Atakan Akkaynak kırmızı siyahlı takımda en golcü başlangıcı yaptı. Geçen sezonu üç golle tamamlayan Atakan Akkaynak bu sezon ilk iki maçtı oyuna sonradan girerek attığı iki golle erken yakaladı.

21-22 sezonunda Rizespor’dan Arca Çorum FK’ya transfer olan ve bu dört sezonda kırmızı siyahlı forma altında iki şampiyonluk yaşayan Atakan Akkaynak bu sezonki yükselen performansı ile dikkat çekiyor. Çorum FK forması ile dört sezonda 10 gole imza atan Akkaynak bu sezon iki maçta oyuna sonradan girerek attığı iki golle zorlu lig mücadelesinde iyi bir hamle oyuncusu olacağını gösterdi.

Geçen sezon üç golle tamamlayan Atakan Akkaynak bu sezon ise ilk onbirde forma şansı bulamadı. Amedspor maçında 64. dakikada oyuna giren Atakan Akkaynak maçın 88. dakikasında attığı golle skoru 2-0 yapan golü attı ve takımını rahatlattı.

Adana Demirspor deplasmanında da yedek kulübesinden oyuna 70. dakikada Oğuz Gürbulak’ın yerine giren Atakan Akkaynak 78. dakikada takımının üçüncü golünü attı ve fişi çeken isim oldu.

24 dakikada iki golle zirvede

İstatiksel olarak Atakan Akkaynak aldığı süreye göre attığı iki golle 1. ligde zirvede bulunuyor. bu sıralamada Akkaynak 24 dakikada iki golle zirvede Benhur Keser 35 dakika ile ikinci Pendikspor’dan Hüsyin Maldar üçüncü Iğdır FK’dan Buruno 45 dakika ile dörrdüncü Sakaryaspor’dan Akuazaoku aynı süre ile beşinci Vanspor’dan Jeferson Junior 71 dakika ile altıncı Sakaryaspor’dan Kakuta 74 dakika ile yedinci sırada yer aldı.