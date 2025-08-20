Çorum Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) iş birliğinde düzenlenen Minikler Futbol Turnuvası, coşkulu bir atmosferde başladı. Geleceğin yıldız futbolcularını bir araya getiren turnuvanın açılışı, protokol üyeleri tarafından yapılan başlama vuruşuyla gerçekleştirildi.

Başlama vuruşunu; Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Spor Hizmetleri Müdürü Feyyaz Velidedeoğlu, ASKF Başkanı Ferhat Arıcı ve TÜFAD Çorum Şube Başkanı Yasin Aksoy birlikte yaptı. Minik sporcuların büyük bir heyecanla sahaya çıktığı turnuva, renkli görüntülere sahne oldu.

Bu yıl merkezde bulunan 18 takımın mücadele ettiği minikler futbol turnuvasında üç grupta oynanacak maçlar tek devreli olarak oynanacak. Pazartesi akşamı oynanan maçlarla başlayan turnuvada grup maçları cuma günü sona erecek. Grup maçları sonunda gruplarında ilk üç sırayı alan takımlar üst tura yükselecekler. 360 minik futbolcunun forma giydiği turnuva 28 Ağustos’ta oynanacak final maçı ile sona erecek.