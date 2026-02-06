Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, Çorum’un içme suyu sorununu çözmek için çalıştıklarını belirtti.

CHP Grup Başkan Vekili Tuncay Yılmaz, Belediye Meclisinin şubat ayı toplantısında yaptığı konuşmada belediyenin yatırımlarına rağmen içme suyunda kaynaklarında sorunlar yaşadığını ifade ederek, bunun sebebinin su yönetiminin iyi yapılmaması olduğunu belirtti.

Bunun üzerine Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, içme suyu konusunda yapılan yatırımlar hakkında meclis üyelerine bilgi verdi.

2025 yılında Çorum ve çevresinden ki illerin son 55 yılın en kurak sezonunu yaşadığını belirten Alper Zahir, “Bizim barajlarımızda iki yıl önce 45 milyon metreküp su varken geçen yıl 19 milyon metreküpe bu yıl ise 6 milyon metreküpe düştü. Bu kuraklıktan dolayı yıllık 20’şer milyon metreküp sularımız eksildi. Sorunların çözümü için çalışmalar yapıyoruz. Barajlar ve barajları besleyen hatlara ne kadar su gelebileceği ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Geçen yıl 17 yeni kuyu açılmıştı gelecek hafta bu kuyu sayısı 19’a çıkacak. Hem yeraltı suyunu hemde yağmur sularını barajlara nasıl getirebileceğimize yönelik çalışmalarımızı yapıyoruz” dedi.

Yeni Atık Su Arıtma Tesisinden çıkacak suların tarımsal sulama başta olmak üzere farklı alanlarda yeniden kullanımına yönelik bir projenin olduğunu kaydeden Zahir,

“Atık Su Arıtma Tesisimiz yenilenecek. 30 milyon Avroluk bir proje. Projesinin İller Bankasına gönderdik. Şu an Avrupa Yatırım Bankası ile ilgili kısmının çalışmaları devam ediyor. Proje kapsamında buradan çıkacak günlük 70 bin metreküplük suyun tarımda kullanılması ile fizibilite çalışmaları devam ediyor. Bu suyu o bölgedeki köylere vererek yer altı sularını zenginleştirip iyi suları da kendi artıma tesisimize almayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.