Çorum'da yaklaşık 8 metre yükseklikten atletizm sahasına düşen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Serkan E. (33) idaresindeki 19 AY 305 plakalı hafif ticari araç, Akkent 8. Cadde'de Akkent TOKİ Atletizm Sahası'nın yaklaşık 8 metre yüksekliğindeki istinat duvarından düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Muhabir: Anadolu Ajansı