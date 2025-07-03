Atlı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon merkezi kurucuları Fatih ve Nisanur Atlı Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar’ı ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Özel Eğitim ve Rehabilitasyon konuları hakkında fikir verişi aynı zamanda Çorum’a bu alanda neler kazandırabileceklerini konusunda görüş alış verişinde bulundular.

Atlı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon merkezi kurucuları ziyaret sırasında yaptıkları hem özel bireyleri spora kazandırma çabalarını ve projelerini antalatark bu konuda Milli Eğitim Müdürü Çağlar’ın görüşlerini aldılar.

Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar da Özel Öğrenciler ve sporcular için yaptıkları çalışmalardan dolayı Atlı Özel Eğitim Kurumu kurucularına ziyaretleri için teşekkür etti.