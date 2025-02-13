Ahlatcı Çorum FK’da Durel Avounou 115 gün sonra resmi maçta forma giydi.

Bu sezon bayında kırmızı siyahlı takıma transfer olan Avounou geçirdiği ağır hastalığın ardından sahalara dönmeyi başardı.

Ligde ilk sekiz haftada forma giyen Avounou 20 Ekim’de oynanan Boluspor maçında forma giydikten sonra hastalığı nedeni ile uzun süren bir tedavi süreci geçirdi.

Tedavi sürecinin ardından çalışmalara başlayan Avounou ligde son iki maçın kadrosunda yer almasına karşın forma şansı bulamadı.

Teknik Direktör Serkan Özbalta Yeni Malatyaspor maçının 63. dakikasında Atakan Akkaynak’ın yerine Avounou’ya forma verdi.

Tecrübeli futbolcu geçirdiği ağır hastalığın ardından yavaş yavaş formunu bulmaya ve takıma katkı vermesi bekleniyor.