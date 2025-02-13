Trendyol 1. Lig’in 24. haftasında Esenler Erokspor, konuk ettiği Iğdır FK’yı 3-1’lik skorla mağlup etti.
Hakemler: Mehmet Özer, Serdar Soydan, Mehmet Akpınar Esenler Erokspor: Ercüment Kafkasyalı, Furkan Orak, Nzaba, Anıl Yaşar, Mücahit Albayrak (Eşref Korkmazoğlu dk. 83), Pinchi (Ertuğrul Furat dk. 46), Tugay Kacar (Fernandes dk. 46), Benhur Keser (Berkay Aydoğmuş dk. 78), Ufuk Akyol, Kayode (Sakıb Aytaç dk. 90+1), Catakovic Yedekler: Canberk Yurdakul, Metehan Mert, Abuzer Gaffar Toplu, Yusuf Yücer, Oğuz Ceylan Teknik Direktör: Bülent Korkmaz Iğdır FK: Bahadır Güngördü, Ahmet Engin (İbrahim Akdağ dk. 65), Alim Öztürk, Conte, Ali Yaşar (Caner Cavlun dk. 83), Mert Çölgeçen (Thuram dk. 83), Muammer Sarıkaya, Ethemi, Avramovski (Burak Bekaroğlu dk. 58) Gökcan Kaya, Bruno (Malle dk. 65) Yedekler: Furkan Köse, Eysseric, Cebrail Karayel, Arda Çolak, Semih Akyıldız Teknik Direktör: Çağdaş Çavuş Goller: Fernandes (dk. 48), Ertuğrul Furat (dk. 68), Berkay Aydoğmuş (dk. 88) (Esenler Erokspor), Bruno (dk. 12) (Iğdır FK) Kırmızı kartlar: Mumammer Sarıkaya (dk. 31), Ethemi (dk. 45+4) (Iğdır FK) Sarı kartlar: Nzaba (Esenler Erokspor), Ali Yaşar, Conte (Iğdır FK)