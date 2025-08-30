Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan yeni sezon öncesinde kulüpleri iki konuda uyardı.

Birincisi maç saha ve saat değişikliği gibi konulardaki taleplerin en geç bir hafta önceden yapılması diğeri ise 13-14 Eylül’de başlayacak U 14 ve U 16’da mücadele edecek takımların lisanslarını dijital ortamda çıkarmak için acele etmesi.

Ayan dün kulüplere gönderdiği yazıda yeni sezonda uygulamaya konulan Dijitam bilgi sisteminin uygulanışı hakkında bilgiler verdi ve kulüplerin mağdur olnaaması için dikkat etmesi gereken konulara açıklık getirdi Ayan ‘ Gönderilen Talimat Gereği Futbol İl Temsilcilerinin 1 ay önceden Federasyona gönderdikleri Statü ve Fikstürleri onaylandıktan sonra AFYS (Amatör Futbol Yönetim Sistemi)girişlerini yapacaktır. Onaylanan Fikstürün AFYS’ye girişinden sonra Müsabakanın oynanacağı haftanın ilk günü yani (Pazartesi Günü) Futbol İl Temsilcileri hafta sonu ilinde oynanacak olan tüm kategorilerdeki amatör müsabakaların tarih, saat ve saha girişlerini fikstür ile mutabakatı sağlandıktan sonra sisteme girişlerini tamamlamak zorundadırlar.

Futbol İl Temsilcilerinin Haftalık Programı girişinden sonra yine sistem üzerinden o hafta sonu oynanacak müsabakaları İl Hakem Kuruluna sistem üzerinden gönderecektir. İl Hakem Kurullarımız En geç Çarşamba günü Hakem atamalarını sistem üzerinden yapmış olacaklardır. Sizlerin Müsabaka öncesinde sistem üzerinden Müsabaka isim listelerini alabilmeniz müsabakalara hakem ataması yapıldıktan sonra mümkün olacaktır. Aksi takdirde müsabaka isim listelerini sistem üzerinden oluşturamayacaksınız.

Bundan da şunu anlayacağız TFF Fikstürü girip onaylamayınca Futbol İl Temsilcileri haftalık Müsabaka programını oluşturamayacak, Futbol İl temsilcisi Haftalık müsabaka Programını sisteme girmeyince İl Hakem kurulu Müsabakaya hakem atayamayacak. İl Hakem Kurulu Hakem atamazsa sizler Müsabaka İsim listesini düzenlemeyeceksiniz. Bu nedenle sistemin sağlıklı işleyebilmesi için her kurum üzerine düşen görevi zamanında ve doğru yapmak zorundadır.

En önemlisi de artık kulüplerimiz eskisi gibi Müsabaka saatinden birkaç gün önce müsabakanın saat ve saha değişikliği veya müsabakanın ertelenmesi talebinde bulunamayacaksınız. Lütfen bu gibi taleplerinizi en geç müsabakanın oynanacağı günden 1 hafta önce Futbol İl Temsilciliğine yazılı bildirirseniz talepleriniz karşılanacaktır. Aksi Takdirde Müsabakalarınızı fikstürde yazılı tarih ve saatte yine fikstürde yazılı sahada oynamak zorunda kalacaksınız.

Diğer bir konu ise 13-14 Eylül 2025 Tarihinde başlayacak olan U14 ve U16 Liglerine katılacak kulüplerimiz Lütfen Lisans İşlemlerini Sistem üzerinden (Filiz Lisans, Vize ve Aktarma) şimdiden yapmaya başlayınız. İşlerinizi son güne bırakmayınız. Kulübünüzün mağduriyet yaşamaması için lütfen kurallara hep birlikte uymak zorunda olduğumuzu unutmayalım’ dedi.