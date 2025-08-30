Minikler futbol turnuvasında şampiyonluğu Arca Çorum FK kazandı. 15 merkez takımının mücadele ettiği turnuvanın final maçında Mimar Sinanspor’u 1-0 yenen Arca Çorum FK şampiyon oldu.

15 merkez takımının mücadele ettiği turnuvanın final maçında Mimar Sinanspor ile karşılaşan kırmızı siyahlı takım rakibi ile çok zorlu bir mücadele yaptı.

Atanın kazanacağı maçta Çorum FK rakibini attığı tek golle 1-0 yenerek şampiyon olurken Mimar Sinanspor ise ikincilik kupasının sahibi oldu.

Takımların kupaları mini minikler turnuvası sonunda birlikte verilecek.