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Eskişehir’de yaşayan hemşehrimiz Aybüke Akbaş, avukatlık stajının ardından ruhsatını alarak mesleğe adım attı.

Avukat Özkan Gündoğan ve Avukat Elif İlayda Topal’ın yanında stajını tamamlayan, Sinan ve Ceylan Akbaş çiftinin kızı Avukat Aybüke Akbaş, Eskişehir Barosunda düzenlenen törenle yemin ederek cübbe giyip avukatlık ruhsatını aldı.

Eskişehir Baro Başkanı Mustafa Elagöz, Aybüke Akbaş’a avukatlık ruhsatını vererek, meslek hayatında başarılar diledi.

Bu mutlu gününde Aybüke Akbaş’ı anne ve babası ile arkadaşları yalnız bırakmadı.