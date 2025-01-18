Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Genel Başkanı Şener Aydın ve Futbol Federasyonu Samsun Bölge Müdürü Hasan Özbulut Çorum’da Spor Taban birlikleri ile bir araya geldiler.

Ankara’dan Samsun’a geçerken Çorum’a uğrayan Şener Aydın ve Hasan Özbulut, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Şahin, Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Başkanı Yasin Aksoy ve Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Başkanı Gökhan Yumlu ile ASFK yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldiler.

Yemeğin ardından Çorum amatör futbolu üzerine Aydın ve Özbulut’a talepler iletildi. Aydın ve Özbulut Çorum spor taban birliklerinin başkanlarına ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ederek başarılarının devamını dilediler.