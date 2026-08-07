Vali Ali Çalgan, Alaca’ya bağlı Mahmudiye köyünde bulunan Kalehisar Ören Yeri Kazı Alanı'nı ziyaret ederek yürütülen arkeolojik çalışmaları yerinde inceledi.

Çankırı-Yozgat ile Ankara-Samsun kervan yollarının kesişim güzergâhında yer alan ve geçmişte bölgenin önemli yerleşim merkezlerinden biri olan Kalehisar'da devam eden kazı çalışmalarını inceleyen Vali Çalgan, Kazı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kemal Şahin'den çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

Ziyaret kapsamında kazılarda ortaya çıkarılan eserler ile alanın tarihi ve kültürel değeri hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

İncelemeler sırasında Anadolu Selçuklu döneminin önemli yapıları arasında gösterilen Kalehisar Medresesi'nin kültürel miras açısından taşıdığı öneme dikkat çeken Çalgan, tarihi eserlerin korunması, bilimsel çalışmalarla gün yüzüne çıkarılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasının büyük önem taşıdığını ifade etti.

Çalgan, özveriyle çalışmalarını sürdüren kazı ekibine teşekkür ederek, yürütülen arkeolojik kazı ve koruma çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyaretin, Kalehisar Ören Yeri'nin tanıtımına ve bölgenin kültürel mirasının korunmasına yönelik çalışmalara katkı sağlaması bekleniyor.