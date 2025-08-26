Samsun’da yapılan Uluslararası Karadeniz Judo Şampiyonasında Çorum Gençlikspor kulübünden Ayşime Karataş üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

21. Uluslararası Karadeniz Judo Şampiyonası, Türkiye, Azerbaycan, Moğolistan, Gürcistan ve İngiltere'den 600 sporcunun katılımıyla 23-26 Ağustos tarihleri arasında Samsun Mustafa Dağıstanlı Spor Salonunda yapıldı.

Şampiyonada Çorum Gençlikspor kulübünden 36 kiloda Aysima Karataş zorlu rakipleri arasından üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

Gençlikspor Judo Antrenörü Hakan Taştan sporcusunun uluslararası turnuvada kazandığı bu başarının sevindirici olduğunu belirterek amaçlarının bu sayıyı artırmak olduğunu söyledi.