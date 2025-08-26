Çorum ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, 7 Eylül’de gerçekleşecek olan Seçimli Genel Kurul öncesi adaylığını yarın açıklayacak.
Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) 7 Eylül Pazar günü yapılacak Olağan Kurum öncesi ilk adaylığını açıklayan Yesevi Spor Kulübü Başkanı Sinan Avşar oldu.
Avşar’ın ardından mevcut Başkan Ferhat Arıcı yarın ASKF Toplantı Salonu’nda düzenleyeceği basın toplantısı ile adaylığını resmen duyuracak.
Arıcı’nın adaylık toplantısı saat 13.00’de gerçekleşecek.
Muhabir: Çorum Hakimiyet