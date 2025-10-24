İstanbul Devlet Tiyatrosunun ‘Babamın Kelimeleri’ isimli oyunu bugün Çorum’da sanatseverlerle buluşacak.

Justin Young’un yazdığı ve Şamil Kafkas’ın yönettiği tek perdelik oyun bugün saat 20.00’da, yarın ise 14.00 ile 20.00 saatlerinde Çorum Tiyatro Salonunda sahnelenecek.

OYUNUN KONUSU

Oyunun konusu ise şöyle:

“Kendi hatalarınızın sonraki kuşaklar tarafından tekrarlanmamasını nasıl garanti altına alabilirsiniz? Cevap: onlara bir hikaye anlatırsınız.

Kendi kişisel çatışmalarını çözmeye çalışan baba ile oğul'un köklerine dair yolculuğunu anlatan bir hikaye... Nöral patikalarında kaybolmuş demans hastası bir babanın harap olmuş zihninden seyrediyoruz bu hikayeyi... Dil'in insan doğasını anlamamızı nasıl şekillendirdiğini ve iletişimin gücünü keşfetmeye hazır mısınız?

