İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, Vali Ali Çalgan’ı ziyaret etti.

Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam’ı Valilik girişinde İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı Albay Kubilay Ayvaz ve Vali Yardımcıları karşıladı.

Mehmet Sağlam, Valilik şeref defterini imzaladıktan sonra da makama geçerek Vali Çalgan ve beraberindekilerle sohbet etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çalgan, Çorum’a sağlanan hizmetlere desteklerinden dolayı Sağlam’a teşekkür etti.