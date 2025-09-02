29-31 Ağustos 2025 tarihlerinde Aydın Kuşadası'nda düzenlenen "Veteranlar Türkiye Badminton Şampiyonası" sona erdi.
Şampiyonada Çorumlu Veteran Badmintoncular göz doldurdu.
35+ Çift Erkekler kategorisinde Osmancık Hitit Okçuluk Spor Kulübü'nden Hasan Hüseyin Durakcan ile Burak Köse, 45+ Çift Erkekler kategorisinde Osmancık Barış Boyar Spor Kulübü'nden Barış Boyar ve 60+ Çift Erkekler kategorisinde Çorum Beden Eğitimi Öğretmenleri Spor Kulübü'nden Mustafa Alparslan şampiyonada derece aldı.
Muhabir: Çorum Hakimiyet