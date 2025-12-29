Badminton'da 15 Yaş Altı İl birinciliği hafta sonunda Osmancık'ta yapıldı.

İlçe Spor Salonunda yapılan il birinciliği sonunda birinci olan sporcular ilimizi Türkiye Şampiyonasında temsil etmeye hak kazandılar.

Osmancıklı sporcuların üstünlüğü altında geçen il birinciliğinde kategorilerinde dereceye giren sporcular şöyle:

Tek Erkeklerde Furkan Alnıdelik birinci Musap Şerbetci ikinci Kıvanç Gökgöz üçüncü Ömer Anıl Aksoy ise dördüncü oldu. Tek Kadınlarda Yağmur Koçak birinci Işıl Banu Uluhan ikinci Buğlem Töremiş üçüncü Zümra Yılmaz ise dördüncü oldu.

Çift erkeklerde Furkan Alnıdelik -Musab Şerbetci cifti birinci Çağan Boyar ile Kıvanç Gökgöz çift ise ikinci oldu. Çift Kadınlarda ise Buğlem Töremiş-Zümra Yılmaz birinci Işıl Banu Uluhan-Emine Su Eliağır çifti ikinci Ada Ayşe Ustabaş-Zümra Şahin çifti üçüncü Buğlem Daştanbek-Rana Şahin çifti ise dördüncü oldu.

Karışık çiftler kategorisinde ise Çağan Boyan-Yağmur Koçak çifti birinci Ömer Anıl Aksoy-Emine Su Eliağır cifti ikinci Ahmet Emin Özdemir-Amine Aksoy cifti ise üçüncü oldu.

Müsabakaların ardından düzenlenen törenle kategorilerinde dereceye giren sporculara madalyaları verildi.