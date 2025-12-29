Okul Sporları Gençler Oryantiring il birinciliği yapıldı.

Merkezden katılımın çok düşük olduğu il birinciliğinde Osmancık ağırlıklı Alaca ilçesinden okullardan katılım oldu.

Toplam 47 sporcunun mücadele ettiği il birinciliği Nadık’da yapıldı. Yapılan yarışlar sonunda kategorilerinde dereceye giren sporcular ve okulları şöyle:

Genç Erkekler A kategorisinde Çorum Şehit Emin Güner MTAL’dan Necati Türkoğlu birinci olurken Alaca Şehit Mehmet Kocakaya Fen Lisesi’nden Kayra Batuhan Demir ikinci Osmancık Borsa İstanbul MTAL’den Tuğra Yılmaz üçüncü Alaca Şehit Mehmet Kocakaya Fen Lisesi’nden Bekir Kaan Soylu dördüncü oldu.

Genç Erkekler B kategorisinde ise Osmancık 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi’nden Mehmet Eren Sarıcam birinci aynı okuldan Arda Güder ikinci Enes Kuytak üçüncü Osmancık Borsa İstanbul MTAL’den Ömer Büyükbaş ise dördüncü oldu.

Genç Kızlar A kategorisinde Osmancık Borsa İstanbul MTAL’den Yağmur Çevik birinci Osmancık 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi’nden Güneş Yılmaztürk ikinci Osmancık Borsa İstanbul MTAL’den Ayşe Bülbül üçüncü aynı okuldan Şevval Dikici ise dördüncü oldu.



Genç Kızlar B kategorisinde ise Osmancık 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi’nden Nisanur Işık birinci aynı okuldan Hilal Teke ikinci Ayşenaz Uysaler üçüncü Osmancık Borsa İstanbul MTAL’den Hiranur Karadoruk ise dördüncülük ödülünün sahibi oldu.

Takım sıralamasında ise Genç Kızlar A’da Osmancık Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu birinci Osmancık 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi ikinci. Genç Erkekler A’da ise Alaca Şehit Mehmet Kocakaya Fen Lisesi birinci Osmancık Borsa İstanbul MTAL ikinci Osmancık 15Temmuz Şehitleri Fen Lisesi ise üçüncü oldu.

Genç Kızlar B’de Osmancık 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi birinci Osmancık Borsa İstanbul MTAL ikinci. Genç erkekler B’de de aynı okullar ilk iki sırada yer aldılar. Birinci olan takımlar ve ferdi birinciler ilimizi gruplarda temsil etmeye hak kazandılar.