Badminton’da Küçük Kızlarda şampiyon Osmancık Şenay Aybüke Yalçın Ortaokulu şampiyon oldu.

Tevfik Kış Spor Salonu’nda yapılan okullu küçük kızlar Badminton il birinciliğinde üç okul mücadele etti.

Yağmur Koçak, Işıl Banu Uluhan, Zümra Şahin, Raha Şahin’den oluşan kadrosu ile mücadele eden Osmancık Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Ortaokulu iki maçınıda kazanarak şampiyon oldu.

Bayat Hasan Çelebi İmam Hatip Ortaokulu ikinci olurken Çorum Şehit Şükrü Özyol ortaokulu ise üçüncülük kupasının sahibi oldu.

3 okulun mücadele ettiği il birinciliği sonunda dereceye giren okullara kupa sporculara ise madalyaları verildi.