İzmir’in Buca ilçesi Serdar Yereli Spor Salonu’nda 17-21 Ocak tarihleri arasında yoğun bir katılım ile gerçekleşen 5. Ferdi Ju Jitsu Türkiye şampiyonasında Çorumlu sporcuların büyük başarıya imza attığı açıklandı.

Yapılan açıklamaya göre; Göktürk Yıldızları Spor Kulübü olarak 6 sporcu ile katıldıkları müsabakalardan, Deren Balım Çilingir newaza gi 1 altın no-gi 1 altın, Deniz duru çalışkan newaza gi 1 altın no-gi 1 altın, Kübra Çatar fighting 1 altın newaza gi 1 bronz, Buse Selçuk newaza gi 1 gümüş no-gi 1 gümüş, Zehra işeri fighting 1 gümüş, Irmak Aslan newaza gi 1 gümüş no-gi 1 gümüş alarak toplam da 5 altın 5 gümüş 1 bronz madalya ile İzmir’de Çorum rüzgarı estirdiler .

Ayrıca 2 branşta Türkiye Şampiyonu olan Deren Balım Çilingir, Deniz Duru Çalışkan ile Kübra Çatar Milli Takım’a katılma şansı elde ettiler.

Göktürk Yıldızları Kulüp Başkanı Aybars Çilingir yaptığı açıklamada, kulüp olarak güzel bir başarıya imza atıklarını, özellikle bu başarının mimarı antrenör Mustafa Göktürk, her müsabakada desteklerini esirgemeyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran ve Çorum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ile Ulaşım birimi personellerine teşekkür etti.