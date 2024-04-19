Bağımlılıkla Mücadele Nisan ayı Dar Kurul Toplantısı, Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz, İl Sağlık Müdürü Dr. Arif Pilgir, Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, Halk Sağlığı Müdürü Dr. Ahmet Barış, Yeşilay Çorum Şube Başkanı Dr. Türker Ejder katıldı.

Toplantıda “Puf Bar” olarak bilinen kullan at tipi e- sigaraların zararları hakkında bilgilendirme sunumu yapılarak, kullanımının önlenmesine yönelik yapılması gereken çalışmalar değerlendirildi.

Ayrıca Çorum Yeşilay Şubesi’nin yeni projeleri hakkında bilgilendirme sunumu yapılırken, ilçelerde yürütülen bağımlılıkla mücadele çalışmaları değerlendirildi.

Verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirten Vali Dağlı, bağımlılıkla mücadelede hali hazırda yürütülmekte olan çalışmaların yanı sıra, önleme, koruma ve farkındalık oluşturma adına, hedef kitle olan çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik yeni, farklı ve etkili projelerin planlandığını ve bunları uygulamaya koymak üzere tüm kurumların işbirliğinde yoğun bir çalışma yürüteceklerini ifade etti.