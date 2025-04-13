Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği (Türk PDR Derneği) Çorum Şubesi, Yeşilay’a ziyaret gerçekleştirdi.

Türk PDR Derneği İl Temsilcisi Aykut Aydemir ve yönetim kurulu üyeleri Göksel Tandoğan ile Berfin Balcı ziyarette Yeşilay Şube Başkanlığı’na seçilen Bedriye Cengil’e hayırlı olsun dileklerini iletti.

Aykut Aydemir, tüm bağımlılıklarla mücadelede öncü rol üstlenen Yeşilay'a göstermiş oldukları yoğun çabalardan ötürü şükranlarını ifade ederek dernek olarak bu mücadelede ellerinden gelebilecek her türlü katkıyı sunabileceklerini ifade etti.

Aydemir, ilimizde kamu kurumlarında görev yapan Psikolojik Danışman ve Rehberlik Öğretmenlerinin Yeşilay'a bağlı formatörler aracılığıyla Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitimlerini aldığını ancak özel okullarda ve çeşitli özel kurumlarda çalışan meslektaşlarının ise henüz bu eğitimi almadığını, onların da en kısa zamanda almaları gerektiğini paylaşarak bu konuda Yeşilay'dan destek istedi.

Yeşilay Şube Başkanı Bedriye Cengil de daha önce birçok konuda olduğu gibi bu ve benzer bütün konularda istişarede ve işbirliği yapacaklarını dile getirerek, Yeşilay'a bağımlılıkla mücadele gibi çocuklar adına hayati bir konuda en büyük desteği Psikolojik Danışmanların verdiğini, hem bir Psikolojik Danışman hem de bir Yeşilay gönüllüsü olarak bununla her zaman gurur duyduğunu vurguladı.

Cengil, bundan sonraki süreçte bir çok çalışmada kurumlar arasında karşılıklı işbirliğini sürdürmeye devam edeceklerini aktardı.