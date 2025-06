CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür'ü ziyaret etti.

Ziyarette Başkan Gür, Çorum esnafının sorunlarını Tahtasız'a aktardı.

Ziyaret ile ilgili bir açıklama yapan Milletvekili Tahtasız, Türkiye genelinde her gün en az 325 esnaf kepenk kapattığını, hükümetin sorunların çözümü noktasında adım atmadığını vurguladı.

Temmuz ayında asgari ücrete ve emekli maaşına mutlaka ara zam yapılması gerektiğine dikkat çeken Tahtasız; "Asgari ücrete yapılan zam doğrudan esnafa yansımaktadır. Memurun işçinin emeklinin cebinde para yoksa esnafta da para yok." dedi

Asgari ücrete zam yapıldığında bunun küçük esnafa bir yansımasının da olacağının farkında olduklarını dile getiren Tahtasız, Cumhuriyet Halk Partisi bir çözüm önerilerinin olduklarını ifade ederek şunları söyledi;

"Küçük esnafın asgari ücret artışından korunmasını öneriyoruz. SGK’nın prim tahsilatları da artıyor. Bunun sadece 4’te birinden vazgeçildiğinde sorun kendiliğinden hallolmuş oluyor. Yine esnafa seçim meydanlarında birinci ağızdan Cumhurbaşkanı tarafından verilen 7200 prim gün sözü var. Esnafın yanında çalıştırdığı işçi 7 bin 200 günde emekli olurken esnaf 9 bin gün çalışmak zorunda. 1.800 gün yani 6 yıl daha hem prim ödemek hem maaş alamamak demek. Bu nedenle esnafın cebinden her ay 8 bin lira çıkıyor. Oysa esnaf bırakın primini ödemeyi kirasını dahi zor ödeyecek durumda. Esnafın Bağkur prim borçları birikmiş durumda. Bağkur primleri için esnafa ciddi oranda bir destek mutlaka getirilmelidir. Özellikle nitelikli personel yetiştirme noktasında önemli bir rol oynayan esnaf ve sanatkarlarımız mesleki hayata yeni başlayacak olan genç personellerinin sigorta primleri devlet tarafından ödenmelidir .İlk defa esnaflığa başlayacak olan esnaflar için yaşı ne olursa olsun ilk beş yıl vergi ve sigorta prim desteği yapılmalıdır. Esnafın girdi maliyetlerini düşürmek adına enerji, su gibi giderlerde esnafa özel indirimler uygulanmalıdır. Ticari faaliyette bulunan esnaflara köprü ve otoyollarda daha uygun geçiş tarifesi uygulanmalıdır. Kayıtdışı ile etkin bir mücadele yürütülmelidir. Her sokakta, her köşe başında karşımıza çıkan üç harfli marketlerle ilgili bir düzenleme yıllardır yapılmıyor. Küçük esnafın rekabet edemediği zincir marketlerle ilgili acilen önlemler alınmalı, Perakende Yasası bir an önce Meclis gündemine getirilmelidir. Daha önce uygulamada olan ticari araçlara 5 yaş sonrası getirilen ÖTV muafiyeti yeniden uygulanmalıdır. Bu kapsamda Taksici esnafı için ticari amaçlı kullanılacak araçlarda vergi indiriminin yapılması gerekmekte aynı uygulamaya diğer nakliyeci ve servisçi esnafı da dahil edilmelidir. Staj ve Çıraklık mağdurlarının mağduriyetleri giderilmeli, staj ve çıraklığa başladıkları tarih sigorta başlangıcı sayılarak emekliliğe dahil edilmelidir. Genel Başkanımız Sn. Özgür Özel'in de Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu'nu ziyaretinin ardından ifade ettiği gibi Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak önümüzdeki dönemde hem beklenen perakende yasasının çıkması için hem 9 bin günün 7 bin 200 güne inmesi açısından hem de asgari ücret düzenlemesi ve bununla eş zamanlı olarak yapılacak olan küçük işletmelerin desteklenmesi noktasında bir dizi çalışmalarımızı Meclis gündemine getireceğiz."