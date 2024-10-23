Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Bahçelievler Anadolu lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Bahadır Biçer, öğretmen arkadaşları ve öğrencileri tarafından gözyaşları ile uğurlandı.

Milli Eğitim camiasında çok sevilen Bahadır öğretmen, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Meslektaşları ve öğrencileri tarafından çok sevilen Bahadır Biçer bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Milli Eğitim camiasında olduğu gibi çevresinde de sevilen Biçer'in cenaze töreninde gözyaşlarına hakim olamayan öğrenciler ve öğretmen arkadaşları duygusal anlar yaşadı.

Biçer'in cenazesi Akşemsettin Camii'nde Öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ulu mezarlıkta yakınları ve sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cenaze namazına Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, MHP Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, İlçe Başkanı Utku Ulaş Taşar, Yeniden Refah Partisi Nuri Kuşcu, Türk Eğitim Sen Çorum İl Temsilcisi Selim Aydın katıldı.