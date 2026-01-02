Çorum Baharspor kulübü sporcuları ‘Herkesin bir dikili ağacı olsun’ projesi kapsamında ağaç diktiler.

Çorum Baharspor Kulübü Kick Boks branşında spor yapan sporcular Ziraatçılar Tarım Market tarafından her öğrenciye istediği meyve fidanı hediye etti.

Baharspor Başkanı Hasan Çalışkan Ziraatçılar Market tarafından Kick Boks branşında çalışma yapan sporculara istedikleri meyve ağaçlarının fidanlarının hediye edildiğini belirterek firmaya teşekkür etti.

Spor yapan gençlerin ağaç sevgisini aşılama gayreti içinde olduklarını belirterek ‘Sporcularımız ile birlikte fidanlarımızı dikerek güzel bir gün geçirdik. Dileğimiz ‘Herkesin bir dikili ağacı olsun’ kampanyasına desteğin artarak devam etmesi’ dedi.