Okul Sporları Bilek Güreşi il birinciliğinde İskilip Ebussuud Efendi Ortaokulu kazandığı madalyalar ile Çorum’u temsil etmeye hak kazandılar.

Atatürk Spor Salonunda yapılan Liseli Yıldız erkekler Bilek Güreşi il birinciliğinde İskilip Ebussuud Efendi Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Utku Ulaş Gülbas yönetiminde başarılı derecelere imza attılar.

İl birinciliğinde Hasan Öztürk 40 kilo sağ kolda ikinci sol kolda birinci, 55 kiloda Enes Arıcı sağ ve sol kolda üçüncü Emirhan Bıyık her iki kolda dördüncü oldu.

65 kiloda Mustafa Emir Karaca sağ kolda birinci sol kolda ikinci 70 kiloda Mustafa Yel sağ kolda birinci sol kolda ikinci Muhammet Ali Katırancı ise sol kolda birinci sağ kolda ise ikinci oldu.

Bilek Güreşi İl birinciliğinde kilolarında birinci olan sporcular Nisan ayı içinde yapılacak olan bölge birinciliğinde Çorum’u temsil edecekler.