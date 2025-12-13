Liseli Genç Erkekler Voleybol da şampiyonluğu Özel Çorum Bahçeşehir Anadolu Lisesi kazandı.

Önceki gün genç kızlarda şampiyonluğu kazanan Bahçeşehir Anadolu Lisesi erkek takımı ise yaptığı dört maçı da set vermeden kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Altı okulun üçerli iki grupta yaptığı maçlar sonunda gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar yarı finalde karşılaştı. Yarı final maçını kazanan Özel Çorum Bahçeşehir Anadolu Lisesi ile Özel Çorum Boğaziçi Anadolu Lisesi takımları dün Atatürk Spor Salonunda final maçına çıktı.

Antrenör Haluk Doğan yönetiminde Rüzgar, Emirhan, Mehmet, Yağız, Ali, Hakan, Yusuf Bera, Berkay ve Dursun’dan oluşan kadrosu ile rakibi önünde yine zorlanmadı.

Maçı 25-13, 25-15 ve 25-21’lik skorlarla 3-0 kazanan Bahçeşehir Anadolu Lisesi set vermeden tüm maçlarını kazanarak şampiyonluğu kazandı.

Bu maçtan önce oynanan üçüncülük dördüncülük maçında Spor Lisesi, Başöğretmen Anadolu Lisesi’ni yenerek üçüncülük kupasının sahibi oldu.

Final maçının ardından düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupa sporculara ise madalyaları verildi.