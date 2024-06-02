Kazım Alpoğlu, Erol Tonga, Bilgehan Bodur ve Ayberk Alpoğlu, Çorum Bahçeşehir Koleji Kampüsü’nün yeni sahiplerinden oldu.

Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ ve Genel Müdür Yardımcısı Savaş Boyar, Bahçeşehir Koleji Çorum Kampüsü’nün yetki devri anlaşması için Çorum’ a geldi.

DAĞ: BAYRAĞI YÜKSELTMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, yetki anlaşma töreninde yaptığı konuşmasında Türkiye genelinde 65 ilde, 153 kampüste 15 binin üzerinde eğitim kadroları ile Türkiye’nin her yerine kaliteli eğitim ulaştırmaya devam ettiklerini söyledi.

Özlem Dağ, 2016 yılından bu yana Bahçeşehir Koleji’nin vizyonunu en iyi şekilde temsil eden Bahçeşehir Koleji Çorum Kampüsünün artık yerel ortaklı kampüs olarak devam edeceğini ifade etti.

Bu süreçte farklılaşacak olan tek şeyin yönetimdeki bayrak değişikliği olduğunu aktaran Dağ, “Bahçeşehir Koleji olarak kaliteli eğitim içeriğimiz ve 21. yüzyılda fark yaratacak nesiller yetiştirme hedefimizle hareket etmeye ve bu hedef doğrultusunda kaliteli eğitim anlayışımızla Çorum’da Bahçeşehir Koleji bayrağını yükseltmeye hep birlikte devam edeceğiz” dedi.

ALPOĞLU: ÇORUM KAMPÜSÜ’NÜN YEREL DİNAMİKLERLE BULUŞMASI

BENİ ÇOK HEYECANLANDIRIYOR

Çorum’un tecrübeli eğitimcilerinden Bahçeşehir Okulları Çorum Kampüsü Kurucu Temsilcisi Kazım Alpoğlu da uluslararası bir marka olan Bahçeşehir Okulları Çorum Kampüsü’nün yerel dinamiklerle buluşmasının kendisini heyecanlandırdığını belirterek, “Çorum’un evlatlarının böylesine büyük bir markayı temsil edecek ve yönetecek olmasını önemsiyorum. Kurumsal deneyim ve tecrübe yerel dinamiklerle birleşti” diye konuştu.

‘TOPLUMA DEĞER KATACAK BİREYLER YETİŞTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ’

Bahçeşehir Koleji olarak, ‘Eğitimde dünya markası olma’ vizyonu doğrultusunda topluma değer katacak bireyler yetiştirmeyi, eğitim alanında tüm topluma yayılacak değerler üretmeyi hedeflediklerini vurgulayan Kazım Alpoğlu, “Bahçeşehir Koleji dünyanın önde gelen ülkelerinde uygulanmaya başlayan yeni nesil eğitim anlayışının Türkiye’de öncülüğünü yaparken dünya eğitim sektörüne de örnek olan eğitim modelleri uygulamaktadır. “Yenilikçiliğimiz imzamızdır”. Biz takip değil, öncülük ederiz. Eğitim standartlarımızı sürekli iyileştirecek, fark yaratmak için çalışacağız” ifadelerini kullandı.