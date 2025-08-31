Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Erzurum’da düzenlenen 6. Türkiye Kooperatifler Fuarı’nda Sungurlu’nun markası Sevgisun standını ziyaret etti.

Erzurum Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi’nde gerçekleşen fuarda, Sungurlu Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Havva Özata ve ekibi Sevgisun markasına ait ürünleri tanıtarak katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

Bakan Ömer Bolat, standı gezerek ürünleri yerinde inceledi ve Havva Özata’dan detaylı bilgi aldı. Sevgisun standı ayrıca Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Milli Eğitim Daire Başkanı Fatih Başak ve çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı.

Kooperatif Başkanı Havva Özata, ziyaretlerinden dolayı Bakan Bolat, Vali Çiftçi ve fuar boyunca standı ilgiyle gezen tüm misafirlere teşekkür etti.